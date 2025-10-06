Donald Trump asegura que “Hamás está haciendo concesiones importantes” para alto al fuego en Gaza

Por CNN Chile 06.10.2025 / 21:18

Conduce: Alicia Contreras y Matilde Burgos

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

Comenzaron las negociaciones “indirectas” entre Israel y Hamás para un alto al fuego en Gaza tras propuesta de Donald Trump.

El presidente estadounidense afirmó que “Hamás está haciendo concesiones importantes” para avanzar en el fin del conflicto.

Además, Israel deportó a tripulantes de barcos que llevaban ayuda humanitaria a Gaza, entre los que estaba Greta Thunberg.

