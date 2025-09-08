Disturbios durante romería al Cementerio General dejó alrededor de 20 detenidos | CNN Prime
Por CNN Chile
08.09.2025 / 16:32
Conduce: Felipe Hernández.
En un nuevo CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales informaciones de la jornada:
Disturbios durante la romería al Cementerio General dejó alrededor de 20 detenidos.
Encuesta Criteria posiciona a Jeannette Jara en la carrera presidencial, seguida por José Antonio Kast y Evelyn Matthei.
Rusia lanzó este domingo el mayor ataque aéreo sobre Ucrania, alcanzando el edificio del gobierno en Kiev.
Revisa el noticiero completo en el video.