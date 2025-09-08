Programas completos cnn prime

Disturbios durante romería al Cementerio General dejó alrededor de 20 detenidos | CNN Prime

Por CNN Chile

08.09.2025 / 16:32

Conduce: Felipe Hernández.

En un nuevo CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Disturbios durante la romería al Cementerio General dejó alrededor de 20 detenidos.

Encuesta Criteria posiciona a Jeannette Jara en la carrera presidencial, seguida por José Antonio Kast y Evelyn Matthei.

Rusia lanzó este domingo el mayor ataque aéreo sobre Ucrania, alcanzando el edificio del gobierno en Kiev.

Revisa el noticiero completo en el video.

