Diputados de la UDI piden retirar postulación de Michelle Bachelet a la ONU | CNN Prime
Por CNN Chile
19.03.2026 / 12:27
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Conduce: Mónica Rincón.
En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:
- Expectación por eventuales cambios en el Mepco.
- Crece polémica por retiro de decretos medioambientales.
- UDI arremete contra candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.
- Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino López.
En Entrevista Prime conversamos con el senador independiente, Matías Walker, respecto a la postura que ha tenido el gobierno de José Antonio Kast en su primera semana en La Moneda, la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU y la idea de indultar a uniformados.