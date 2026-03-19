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Diputados de la UDI piden retirar postulación de Michelle Bachelet a la ONU | CNN Prime

Por CNN Chile

19.03.2026 / 12:27

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales noticias de la jornada:

  • Expectación por eventuales cambios en el Mepco.
  • Crece polémica por retiro de decretos medioambientales.
  • UDI arremete contra candidatura de Michelle Bachelet a la ONU.
  • Delcy Rodríguez destituye a Vladimir Padrino López.

En Entrevista Prime conversamos con el senador independiente, Matías Walker, respecto a la postura que ha tenido el gobierno de José Antonio Kast en su primera semana en La Moneda, la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU y la idea de indultar a uniformados.

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