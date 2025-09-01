Diputada Cayetana Álvarez de Toledo y el Ejecutivo chileno: “El gobierno adolescente se pegó un golpe contra la realidad…”

En entrevista con CNN Íntimo, la diputada del Partido Popular (PP) de España analizó la situación política de su país y de Chile. “Me parece insólito que alguien hoy se reivindique como comunista”, sostuvo.

Con un estilo directo y provocador, Cayetana Álvarez de Toledo se ha convertido en una de las figuras más polémicas y reconocibles de la política española.

Diputada del Partido Popular (PP), periodista e historiadora de formación, su voz ha marcado la agenda en más de una ocasión, tanto dentro como fuera de su partido.

Con una carrera marcada por la mezcla de academia, medios de comunicación y debate parlamentario, ha construido una figura que cosecha tanto admiradores como detractores.

La situación de España

En conversación con CNN Íntimo, partió refiriéndose a la situación en España, la cual afirma “está en un momento crítico, decisivo, no solamente para la política en su sentido más abstracto, sino para la supervivencia del orden constitucional español nacido en la transición”.

“Lo que (Pedro) Sánchez preside no es un gobierno en sentido estricto, es decir, no tiene la capacidad para aprobar presupuestos (…) y prácticamente no puede aprobar leyes porque no tiene una mayoría para hacerlo. Lo que preside es un proceso de mutación que nos lleva de una democracia plena con sus contrapesos a una democracia fallida”, agrega.

En esta línea, la parlamentaria afirma que Sánchez para seguir en el poder “necesita el apoyo de socios que trabajan para destruir el orden constitucional, para romper la unidad de España. Cuanto más débil está Sánchez, más concesiones hace a sus socios a costa de la unidad nacional (…). Él depende de partidos separatistas para seguir en el poder”.

Explicó que no se puede destituir, ya que “hace falta una mayoría alternativa en el Congreso y en estos momentos tenemos una mayoría en la calle, según las encuestas, pero en el parlamento siguen estando las fuerzas separatistas cuyos intereses principales son que Sánchez siga en el poder para seguir chantajeando y consiguiendo concesiones”.

Sobre por qué no quieren pactar con Vox, señala que están dispuestos a “hacer pactos para llegar al poder, pero no queremos coalición, queremos gobernar en solitario. No conozco partido del mundo que quiera gobernar en coalición por definición. Uno gobierna en coalición si no tiene más remedio que hacerlo y las coaliciones son inestables, tus socios te exigen”.

“Vox es un partido cuya relación con Europa es muy difícil. Tiene una estrecha relación con, por ejemplo, (Viktor) Orbán, que es un líder cuya relación con el Estado de derecho y los contrapesos democráticos es regular, tirando muy mala. Es decir, tenemos diferencias, a nivel europeo y a nivel nacional”, complementa sobre el partido de extrema derecha.

Respecto al camino que debe seguir España, concuerda en que “hay que ver no tanto a la izquierda y derecha, sino quiénes defienden la democracia liberal y quiénes la atacan”, ya que está “en riesgo”. “Lo que tenemos que hacer quienes defendemos la democracia liberal para evitar que nuestros ciudadanos acaben optando por ataques antidemocráticos”.

“Debemos asegurarnos que la democracia funcione y que la política sea la mejor política posible. La democracia tiene que dar respuestas eficaces a sus ciudadanos y si no la damos, lo que va a haber es regímenes autoritarios. El caos iliberal se va a ser sustituido por un orden iliberal también, pero eso nunca es la solución”, añade Álvarez de Toledo.

El gobierno de Boric

La diputada española también abordó la realidad de Chile, mencionando que “llegó un gobierno adolescente que prometió un gran proceso constituyente que en el fondo era un proceso que dividía a los chilenos entre unos y otros factores ideológicos e identitarios. Ese proyecto fracasa y Chile todavía no ha encontrado el rumbo después de ese fracaso”.

Sobre el presidente Gabriel Boric, reconoce que “él ha ido variando, ha ido moderándose” desde que llegó al poder a la fecha, afirmando en esta línea que “el gobierno adolescente se pega un golpe contra la realidad y empieza a madurar, esa es la evolución de Boric”.

Por otra parte, fue consultada sobre las dictaduras. “Los crímenes no son aceptables, las dictaduras no son aceptables. Esto lo explicaba mi amigo añoradísimo, Mario Vargas Llosa, quien decía que ninguna dictadura es aceptable, ni de izquierdas ni de derechas (…). Los demócratas no defendemos ni reivindicamos crímenes de ninguna dictadura”.

De cara a las próximas elecciones presidenciales en Chile, en particular sobre la candidatura de Jeannette Jara (PC), es enfática al señalar que le parece “insólito que alguien hoy se reivindique como comunista. Yo comprendo que normalizamos todo, pero el régimen comunista, la ideología comunista es responsable de millones de muertos en el siglo XX”.

“Hubo dos grandes fuerzas totalitarias responsables de masacres, genocidios, deportaciones, que fueron el nazismo y el comunismo. El nazismo fue condenado y es unánimemente condenado como es lógico (…), pero el comunismo quedó completamente impune, blanqueado por la sociedad, por los intelectuales y las izquierdas contemporáneas”, agrega.

Álvarez de Toledo insiste en que es “intolerable” que el Partido Comunista “primero se llame comunista, puesto que es una manera de reivindicar las ideas comunistas que causaron millones de muertos, si no que además no condene o asuma o blanquee la atroz dictadura cubana que está hoy todavía en vigor o lo que sucede en Venezuela”.

“Soy una socialdemócrata, reniego de la ideología comunista y de las ideas comunistas, porque además hay otra cosa que explica muy bien Moisés Naím (…), quien habla de la necrofilia ideológica que es el amor a las ideas muertas. No hay una idea que haya muerto de una manera tan terrible, fracasado de una manera tan clara, como la comunista”, añade.

