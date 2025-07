¿Días soleados en pleno invierno? Esto durará el veranito de San Juan en la RM

¿Seguirán los días soleados en Santiago? ¿Volverá el frío por las tardes? ¿Qué ocurrirá en la zona norte y sur del país? Revisa el pronóstico completo en CNN Tiempo.

¿Cómo se presenta el pronóstico para este miércoles 23 de julio? En ciudades del norte como Arica y Copiapó, las temperaturas máximas bordearán entre los 17 ° C y 18° C. En la zona centro-sur, las mañanas se mantendrán frías en localidades como Los Andes, Concepción, Temuco, Chillán y Santiago. Esta última, sin embargo, alcanzará una máxima de 21° C. Se espera que las temperaturas desciendan en los próximos días.