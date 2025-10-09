Programas completos CNN tiempo

Descienden las temperaturas en la capital. Revisa el pronóstico del clima en CNN Tiempo

Por CNN Chile

09.10.2025 / 17:00

Las máximas se mantendrán en torno a los 23°C para la capital. Revisa el desglose completo del tiempo a través de CNN Tiempo.

Se espera un alza en las temperaturas para la zona norte del país con máximas que bordearán los 21°C para la ciudad de Arica e Iquique. Estarán presentes las altas temperaturas al interior de la región de Antofagasta. 

 

Para la zona céntrica del territorio nacional se espera un descenso en las temperaturas acompañado de cielos parcialmente nublados. Las máximas superarán levemente los 20°C en Rancagua y Talca. 

 

Avanzando hacia el sur del país estarán presentes las lluvias débiles para la región de Los Lagos producto del avance del sistema frontal.

