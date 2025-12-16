Descenso en las temperaturas marcará la semana en Chile | CNN Tiempo

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

En la zona norte del país, este miércoles 17 de diciembre, la temperatura alcanzará los 23 °C para Arica e Iquique, con cielos parciales que pasarán a despejados a medida avance la jornada. En Copiapó la máxima llegará a los 27 °C.

En la capital, se espera que la máxima llegue a los 28 °C, para el centro de Santiago.

Para el centro del territorio nacional, marcado por las altas temperaturas, se vivirá un leve descenso en las máximas, el termómetro marcará los 30 °C para Los Andes y Chillán, 20 °C en Valparaíso y 31 °C en Talca.

Avanzando hacia la zona sur del país la capital de la región de la Araucanía, Temuco, alcanzará los 24 °C, 22 °C para Valdivia y 19 °C en la máxima para Puerto Montt, con probabilidad de chubascos aislados, al igual que Punta Arenas.