Descenso en las temperaturas marcará la semana en Chile | CNN Tiempo

Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?
Un nuevo grupo de personas recibirá este beneficio desde el próximo año, lo cual se enmarca en la implementación de la reforma previsional. Revisa los detalles.
En la zona norte del país, este miércoles 17 de diciembre, la temperatura alcanzará los 23 °C para Arica e Iquique, con cielos parciales que pasarán a despejados a medida avance la jornada. En Copiapó la máxima llegará a los 27 °C.
En la capital, se espera que la máxima llegue a los 28 °C, para el centro de Santiago.
Para el centro del territorio nacional, marcado por las altas temperaturas, se vivirá un leve descenso en las máximas, el termómetro marcará los 30 °C para Los Andes y Chillán, 20 °C en Valparaíso y 31 °C en Talca.
Avanzando hacia la zona sur del país la capital de la región de la Araucanía, Temuco, alcanzará los 24 °C, 22 °C para Valdivia y 19 °C en la máxima para Puerto Montt, con probabilidad de chubascos aislados, al igual que Punta Arenas.
