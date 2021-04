El candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, se refirió a la carrera por La Moneda tras ser ministro. “Al presidente Piñera le tengo respeto, pero no soy incondicional de nadie”, aseveró. Sobre las críticas a haber estado a favor del primer retiro del 10%, declaró que “no es de populista, cuando lo que hice, lo hice por convicción. No había otra alternativa para miles de familias y no me arrepiento un segundo. Eso no es ser populista, no es una política pública, es una solución de emergencia en cao de crisis”. Consultado por si el también candidato Ignacio Briones, en su calidad de titular de Hacienda, presentó alguna vez una propuesta para bajar a la mitad el pasaje del transporte público, Desbordes dijo que no estuvo en cada una de las reuniones, pero “no supe que lo haya planteado en el gobierno, lo que no significa que no lo haya hecho”. En el análisis internacional, Raúl Sohr comentó el impacto que ha tenido sobre EE.UU. la muerte de George Floyd y la discusión sobre racismo.