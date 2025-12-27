Programas completos CNN tiempo

Deporte en verano: Riesgos, cuidados y cómo prevenir lesiones ante altas temperaturas

Por CNN Chile

27.12.2025 / 11:44

La directora médica de la Clínica de Recuperación de Lesiones, Daniela Cuadra, explicó en CNN Tiempo los cuidados que se deben tener al momento de realizar actividad física en días de altas temperaturas.

La directora médica de la Clínica de Recuperación de Lesiones (CRL), Daniela Cuadra, entregó una serie de recomendaciones en CNN Tiempo para practicar deporte en verano.

Sobre los riesgos de realizar actividad física con altas temperaturas, subrayó en primer lugar la importancia de considerar los horarios, privilegiando la mañana y la tarde, cuando descienden las máximas.

Además, recalcó que es vital mantenerse hidratado, especialmente en los grupos de riesgo como niños y adultos mayores. A esto se suma el uso de protector solar, el que debe aplicarse y retocarse cada dos horas. También es fundamental utilizar vestimenta adecuada, como ropa transpirable, que ayude a evitar el sobrecalentamiento.

Finalmente, explicó que la hidratación no solo es clave por las altas temperaturas, sino que también por la necesidad de mantener un adecuado condicionamiento físico, lo que contribuye a prevenir lesiones.

