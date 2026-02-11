Debate por propuesta para saldar deuda con distribuidoras eléctricas: En qué consiste, las razones detrás y más

Conduce: Pilar Gutiérrez.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la venta de Telefónica Chile al holding francés NJJ Holding y a Millicom Spain por US$1.215 millones.

La venta de la filial chilena se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos de Telefónica, y está alineada con su estrategia de salida de Hispanoamérica.

Además, en esta edición, conversamos con Rodrigo Castillo, exdirector ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, sobre el debate por la propuesta para saldar la deuda con las distribuidoras eléctricas.

“En realidad, lo que aumenta la tarifa no es la propuesta del gobierno. Lo que corresponde que aumente la tarifa, o más que la tarifa, el pago hecho en las boletas, es el hecho de que existe una deuda de cerca de 900 millones de dólares que se acumuló entre los años 2020 y 2024 producto de la no actualización de las tarifas de distribución”, explicó.

Castillo detalló que “el congelamiento de tarifas, por una parte, y la no dictación del decreto tarifario que correspondía dictar hace muchos años antes que el 2024, generaron también una acumulación de deuda que hoy día debe ser reliquidada, y lo que está proponiendo el gobierno es una fórmula de reliquidación que implique que el impacto sea más acotado en los clientes. Por lo tanto, yo distinguiría. El proyecto no aumenta las tarifas“.

