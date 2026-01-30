Programas completos Agenda Económica

David Bravo y los efectos económicos de la disminución y envejecimiento de la población: “Debiera ser objeto de análisis de inmediato”

Por CNN Chile

30.01.2026 / 16:48

Conduce: Nicolás Paut.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó los resultados del estudio Estimaciones y Proyecciones de Población Base 2024, que entrega un panorama actualizado sobre la evolución demográfica del país.

En los datos entregados, se proyecta que la población que a partir desde el 2036 la población chilena dejará de crecer y comenzará una disminución gradual, hasta llegar a los 16.972.558 personas el 2070.

Además, para el 205o existirían cerca de 600 mil personas menos para trabajar, sumado a la disminución de los nacimientos será más difícil de encontrar personas jóvenes en edad laboral.

En conversación con “Agenda Económica”, David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios UC, sostuvo que estas cifras “debiera ser objeto de análisis de inmediato, por parte de todas las instituciones del Estado”.

Sobre las consecuencias de la disminución y envejecimiento de la población, Bravo indicó que “hay temas que no nos van a gustar”.

“Por cierto que no es popular hablar de aumentar la edad de jubilación, pero vamos a tener que hacer el esfuerzo por explicar bien”, agregó.

Revisa el programa completo en el video

 

DESTACAMOS

País Minsal confirma hallazgo de mosquito que transmite dengue, zika y fiebre amarilla en el aeropuerto de Santiago

LO ÚLTIMO

País Poduje aclara cruce con asistente en seminario y afirma que ante una emergencia “salvar la vida de las personas es prioridad”
David Bravo y los efectos económicos de la disminución y envejecimiento de la población: "Debiera ser objeto de análisis de inmediato"
Jueza federal descarta pena de muerte para Luigi Mangione por presunto homicidio de CEO Brian Thompson
Ministra Maisa Rojas responde a Iván Poduje tras críticas en seminario: “Basar políticas públicas en caricaturas no es productivo”
Abogado de Codelco valora prisión preventiva contra Vivanco y descarta procedimiento abreviado para resolver la causa
Catherine O'Hara, protagonista de "Mi Pobre Angelito", muere a los 71 años