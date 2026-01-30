David Bravo y los efectos económicos de la disminución y envejecimiento de la población: “Debiera ser objeto de análisis de inmediato”

Conduce: Nicolás Paut.

El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) presentó los resultados del estudio Estimaciones y Proyecciones de Población Base 2024, que entrega un panorama actualizado sobre la evolución demográfica del país.

En los datos entregados, se proyecta que la población que a partir desde el 2036 la población chilena dejará de crecer y comenzará una disminución gradual, hasta llegar a los 16.972.558 personas el 2070.

Además, para el 205o existirían cerca de 600 mil personas menos para trabajar, sumado a la disminución de los nacimientos será más difícil de encontrar personas jóvenes en edad laboral.

En conversación con “Agenda Económica”, David Bravo, director del Centro de Encuestas y Estudios UC, sostuvo que estas cifras “debiera ser objeto de análisis de inmediato, por parte de todas las instituciones del Estado”.

Sobre las consecuencias de la disminución y envejecimiento de la población, Bravo indicó que “hay temas que no nos van a gustar”.

“Por cierto que no es popular hablar de aumentar la edad de jubilación, pero vamos a tener que hacer el esfuerzo por explicar bien”, agregó.

