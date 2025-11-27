Programas completos CNN tiempo

¿Cuánto marcará la temperatura de este viernes? | CNN Tiempo

Por CNN Chile

27.11.2025 / 15:27

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Por el extremo norte del país la temperatura se ha mantenido estable. La máxima llegará a los 21 °C en Arica, 22 °C en Iquique y 24 °C en Copiapó. Predominarán las nubes para el comienzo del fin de semana.

En la capital se prevén 25 °C para el centro de Santiago, con cielo parcial.

En el centro del territorio nacional, se proyectan las temperaturas más bajas de la semana con 27 °C en la máxima de Los Andes, 23 °C para Rancagua y Talca.

Avanzando hacia el sur, Temuco llegará a los 25 °C, 23 °C en Valdivia y probabilidad de chubascos aislados en Puerto Montt y Puerto Varas.

