¿Cuándo es el próximo eclipse lunar total y dónde se puede ver? | CNN Tiempo

En conversación con CNN Tiempo, la astrónoma Jennifer Anguita, explicó qué es un eclipse anular y cuándo se vería uno de estos eventos en Chile.

Los fenómenos astronómicos se han vuelto cada vez más populares y frecuentes a lo largo del país, y este año no será la excepción.

La astrónoma, Jennifer Anguita, señaló en conversación con CNN Tiempo que el eclipse solar anular de este martes 17 de febrero se verá solo en algunas partes de la Antártica.

De igual manera explicó a que se refiere el término “anillo de fuego“: “La particularidad que tiene el eclipse solar anular, es que se ve este anillo de fuego alrededor del sol, no se tapa por completo, como si pasan los eclipses solares totales”.

“Para que se dé un eclipse solar tiene que haber un orden en que la luna tiene que estar entre nuestro planeta y el sol, pero la diferencia entre un eclipse total y anular es que la luna no está tan cerca de la Tierra para tapar por completo al Sol, lo que va a hacer que no se tape por completo, sino que le quede este anillo de luz alrededor del sol“, afirmó.

Asimismo, dijo que el 3 de marzo ocurrirá otro evento de este tipo: “Va a ser en la madrugada del 3 de marzo, más o menos a las seis de la mañana, terminando a las ocho, pero el problema es que a esa hora es difícil de poder observar la luna debido a la fase en que se va a encontrar, que es la luna llena y en la madrugada se ve mejor cuando está en fase creciente o fase menguante”, cerró.