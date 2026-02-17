Programas completos CNN tiempo

¿Cuándo bajan las temperaturas? Pronóstico del tiempo en Chile para este 18 de febrero | CNN Tiempo

Por CNN Chile

17.02.2026 / 15:41

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Esta semana las temperaturas en la Región Metropolitana serán considerablemente altas, para mañana, miércoles 18 de febrero, la máxima será de 34°C, mientras que las mínimas serán de entre 13°C y 18°C. Para el jueves la temperatura bajara levemente y será de 32°C.

En la zona norte del país se mantienen cielos nublados. Las temperaturas máximas alcanzarán los 28°C en Arica, misma que Iquique, en Antofagasta la máxima será de 26°C. Por su parte, La Serena tendrá entre 15°C y 22°C.

En la zona centro las máximas llegarán a los 35°C en Los Andes, 32°C en Rancagua. Por su parte, Valparaíso alcanzará los 25°C. Talca alcanzará los 30°C y Chillán subirá los 27°C, mientras que Concepción rondará entre los 13°C y 21°C.

Temuco registrará una máxima de 23°C, Valdivia de 21°C, con cielos despejados, Puerto Montt alcanzará los 18°C, con cielos nublados. Mientras que Punta Arenas oscilará entre los 6°C y 13°C, con posibles lluvias.

