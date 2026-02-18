¿Cuáles serán los desafíos fiscales del próximo gobierno?

Conduce: Pilar Gutiérrez.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre que en el 2025 los despidos por necesidades de la empresa aumentaron un 6,9%, llegando casi a 500.000.

Además, abordamos los desafíos en materia fiscal que deberá enfrentar el próximo gobierno dirigido por José Antonio Kast, quien asumirá al poder el miércoles 11 de marzo.

También, en esta edición, dialogamos con Juan Alberto Pizarro, contador y académico de la Universidad de Chile, sobre la desviación de los ingresos tributarios en 2025.

“Hay una historia de 10 años en que la recaudación se ha mantenido estancada prácticamente“, dijo, agregando que cree que las estimaciones deberían ser conservadoras “de modo de tener un factor de seguridad que permita hacer frente al gasto permanente en forma sostenible, porque de esta manera, cuando tenemos estimaciones que no se cumplen y se compromete el gasto fiscal, finalmente comenzamos a agravar en el tiempo el déficit“.

