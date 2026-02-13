¿Cuál será la máxima este sábado? Revisa el pronóstico del tiempo para el 14 de febrero en Chile | CNN Tiempo

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Este sábado 14 de febrero, las temperaturas en la Región Metropolitana bajarán a los 31°C, mientras que las mínimas serán de entre 12°C y 18°C. Mientras que para el domingo subirá levemente la temperatura y el lunes llegará a los 32°C.

En la zona norte del país se mantienen cielos nublados. Las temperaturas máximas alcanzarán los 27°C en Arica, Iquique llegará a 28°C, en Antofagasta la máxima será de 25°C. Por su parte, La Serena tendrá entre 13°C y 23°C

En la zona centro las máximas llegarán a los 32°C en Los Andes, 30°C en Rancagua, Talca alcanzará los 29°C y Chillán bajará a los 29°C, mientras que Concepción rondará entre los 12°C y 21°C.

Temuco registrará una máxima de 25°C, Valdivia de 22°C, con posibles lluvias, Puerto Montt alcanzará los 18°C, con cielos nublados. Mientras que Punta Arenas oscilará entre los 6°C y 12°C