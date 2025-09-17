Corte Suprema rechazó recursos contra Dominga: ¿Qué viene ahora?

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la decisión de la Corte Suprema de pronunciarse a favor del proyecto minero Dominga tras declarar inadmisibles los recursos de casación presentados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y opositores del proyecto.
Además, en el marco del Chile Day que se realizó en Londres (Reino Unido), dialogamos con Gina Ocqueteau, presidenta de la Sociedad Química y Minera de Chile, quien reflexionó sobre los desafíos de la minería.
