Programas completos Agenda Económica

Corte Suprema rechazó recursos contra Dominga: ¿Qué viene ahora?

Por CNN Chile

17.09.2025 / 09:13

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la decisión de la Corte Suprema de pronunciarse a favor del proyecto minero Dominga tras declarar inadmisibles los recursos de casación presentados por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y opositores del proyecto.

Además, en el marco del Chile Day que se realizó en Londres (Reino Unido), dialogamos con Gina Ocqueteau, presidenta de la Sociedad Química y Minera de Chile, quien reflexionó sobre los desafíos de la minería.

Mira el programa completo

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

País Terminó con su oreja mordida: Alcalde de Melipeuco fue hospitalizado tras ataque en su contra de funcionario municipal
15 años de Left 4 Dead 2: La historia de una secuela apresurada que venció el boicot y cautivó hasta al más detractor
Tohá reaparece en el lanzamiento de campaña de Jara con gesto a descuelgues del Socialismo Democrático
Viuda de Navalny asegura que pruebas de laboratorio demuestran que el opositor ruso fue envenenado en prisión
The New York Times destaca a astrónomo chileno por su lucha contra la contaminación lumínica: “Un defensor de la oscuridad…”
María Verónica Soto, la madre chilena que se reencontró con sus hijas gemelas por primera vez en 45 años