Corfo vendió activos para traspasar montos al fisco: ¿Qué implica?

Sigue la polémica en torno a la venta de activos impulsada por la Corfo para completar el monto que, según la Ley de Presupuestos, debía traspasar al fisco en 2025.

El debate surge luego de que el organismo no lograra alcanzar esa meta, debido a una fallida estimación de los ingresos proyectados para el año pasado provenientes de los contratos de litio en el Salar de Atacama.

El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, sostuvo que “la Ley de Presupuestos estableció una contribución de Corfo al Estado que iba a financiar una multiplicidad de gastos, también comprometidos en la ley, pero los ingresos del litio proyectados el año anterior fueron menores a los estimados y, por lo tanto, Corfo debió sumar recursos adicionales a los que le ingresaron por efectos del litio, cumpliendo así con lo que había señalado la Ley de Presupuestos y financiando los gastos que la propia ley establecía”.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, Marcela Vera, economista y académica de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), analizó la situación, afirmando que ello “generó una pérdida muy importante para Corfo, pero también se da en el contexto de poder producir un acuerdo (Codelco-SQM) que fue tremendamente perjudicial para el país. Y a mí me llama mucho la atención cómo distintos sectores han ocultado esta verdad, porque finalmente el litio es lo único que pertenece a Chile”.

