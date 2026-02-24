Continúan las lluvias en el norte y el calor en la zona centro del país

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

En la zona altiplánica del norte se pronostica que las lluvias continúan y que podrían haber tormentas eléctricas en el territorio, causadas por la alta de Bolivia. En cambio, otros sectores como Arica y Antofagasta tendrán un cielo soleado o parcial.

La máxima en Arica llegará a 28 °C, en Iquique también alcanzará los 28 °C, en Antofagasta 25 °C y en Copiapó 30°C.

Bajan un poco las temperaturas en el sur, aunque meteorólogos advierten que se acerca un nuevo sistema frontal que podría provocar lluvias en la zona.

Para mañana, se espera un clima soleado con una máxima de 26 °C en Temuco; en Valdivia habrá un cielo parcialmente nublado, la temperatura llegará a los 23 °C y en Punta Arenas estará nublado, con una máxima de 18 °C.

Se pronostica una leve baja de la temperatura en Santiago, pero aún se mantiene una máxima arriba de los 30 °C: la capital del país alcanzará los 32 °C y durante la semana la temperatura irá bajando por el ingreso de un nuevo sistema frontal.