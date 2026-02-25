Se mantienen las lluvias en el norte grande y anuncian posibles tormentas eléctricas hasta el sábado

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Continúan las lluvias en la zona precordillerana y cordillerana del norte; advierten los meteorólogos que se pronostican tormentas eléctricas y precipitaciones intermitentes en el norte grande hasta el fin de semana. Hasta ahora, hay 180 damnificados en Diego de Álmagro.

En otros sectores del norte del país, las altas temperaturas se mantienen y en la mayoría se observará un cielo soleado o parcialmente nublado durante el jueves.

Arica llegará a una máxima de 28 °C, Antofagasta de 29 °C y Copiapó a 30 °C con cielo despejado.

En el sur cada vez se hace más notoria la diferencia entre la mínima y la máxima; según el pronóstico, bajan las temperaturas para el jueves y se espera que las mañanas empezarán a ser más frías a fines de febrero. Temuco alcanzará los 26 °C, seguido de Valdivia con 22 °C y de Puerto Montt con 21 °C.

Sigue bajando la temperatura en el centro del país; en Santiago se esperan 30°C y la temperatura llegará a menos de 30 grados el viernes, para volver a aumentar en el fin de semana.