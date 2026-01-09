Continúan las altas temperaturas en el país: Revisa el pronóstico para tu ciudad

Suben las máximas en la zona central, en Santiago la máxima alcanzará 34°C. Se espera que en los próximos días la temperatura se mantenga alrededor de los 30°C y que el domingo el cielo esté despejado.

Las altas temperaturas y el cielo despejado siguen en la mayoría del sur producto de una dorsal cálida que afectará en especial la Región del Ñuble, Maule y Bío Bío.

En la macrozona sur, las temperaturas llegarán a una máxima de 27°C en Temuco, 25°C en Valdivia, 22°C en Puerto Montt y 16°C en Punta Arenas.

En el norte se observarán una máxima de 30°C en Copiapó, 23°C en Antofagasta y 25°C en Iquique junto a Copiapó.