Contaminación lumínica amenaza estatus de Chile como líder en la astronomía

Expertos advierten que de no actuar a tiempo, Chile podría perder esta reputación.

El cielo despejado del norte del país, ha permitido a Chile ubicarse como uno de los países líderes a nivel mundial en la astronomía. Actualmente este estatus del país enfrenta una amenaza por la creciente contaminación lumínica.

Mónica Rubio, astrónoma de la Universidad de Chile, dice que el norte tiene una condición única en el mundo, un desierto muy seco, una corriente fría en el Océano Pacífico y una cordillera muy alta.

Estas condiciones permiten que los cielos del norte del país estén siempre despejados y que la atmósfera este sin perturbaciones, lo que permite a los telescopios capturar imágenes más nítidas.

Los avances urbano e industriales en la zona, tales como luces, puertos, carreteras y diversos proyectos que se construyen día a día han incrementado la luz artificial cerca de los observatorios, lo que ha debilitado la capacidad de los telescopios.

El astrónomo de la Universidad de Chile, José Maza, señaló: “Cuando la contaminación lumínica empieza a ser el doble o el triple de lo habitual, se pierde calidad en las observaciones”.

Un informe de Fundación Cielos de Chile, reveló que 118 proyectos presentados en las regiones de Antofagasta, Atacama y Coquimbo, no cumplen con su evaluación lumínica. Según los expertos, aunque los proyectos cumplan las normas, serían igualmente perjudiciales para los observatorios.

Mónica Rubio explicó que una de las maneras de prevenir que los nuevos proyectos interfieran con la labor de los observatorios, es que se instalen a 50 kilómetros o más, y no a 10 kilómetros.