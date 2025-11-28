Programas completos Agenda Económica

Construcción proyecta alza de entre 3% y 5% en inversión para el 2026

Por CNN Chile

28.11.2025 / 16:12

Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de  Agenda Económica PM,  abordamos el despacho de la Ley de Presupuesto 2026.

Además, conversamos con Nicolás León, gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, quien adelantó que la construcción proyecta un alza de entre 3% y 5% en inversión para el 2026 y abordó las principales problemáticas de los proyectos que esperan resolución ambiental.

Revisa el programa completo en el video.

DESTACAMOS

Servicios Ya comenzó el Black Friday: ¿Cuál es el sitio oficial del evento?

LO ÚLTIMO

País "El Gobierno tiene que actuar ya": El llamado de Jara ante inmigrantes varados en la zona fronteriza entre Chile y Perú
Elecciones 2025: PDG definirá su opción presidencial para la segunda vuelta este domingo 30 de noviembre
¿Qué hacer este fin de semana en Santiago?: Conoce la parrilla de actividades para este 28, 29 y 30 de noviembre
Cobresal vs Colo Colo: Dónde y como ver el duelo trascendental en busca de un cupo internacional
Alcalde de Alto Hospicio queda libre: Fiscalía frena formalización por falta de pruebas
Instituo Nacional: Tres profesoras fueron agredidas con bencina por encapuchados