Construcción proyecta alza de entre 3% y 5% en inversión para el 2026

Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de Agenda Económica PM, abordamos el despacho de la Ley de Presupuesto 2026.

Además, conversamos con Nicolás León, gerente de Estudios de la Cámara Chilena de la Construcción, quien adelantó que la construcción proyecta un alza de entre 3% y 5% en inversión para el 2026 y abordó las principales problemáticas de los proyectos que esperan resolución ambiental.

Revisa el programa completo en el video.