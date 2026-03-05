Conflicto en Medio Oriente: La dimensión política y económica del ataque de EE.UU. e Israel a Irán

Conduce: Alicia Contreras.

En una nueva edición de Conexión Global Prime de CNN Chile, abordamos la quinta jornada del conflicto en Medio Oriente que involucra a Estados Unidos e Israel con Irán. En el panel explicaron las consecuencias que ya ha traído el conflicto y cómo EE:UU. busca intensificar sus ataques en el país persa. Asimismo, en el panel se refirieron a quién gobierna actualmente Irán tras la muerte del ayatolá Alí Jameneí en el ataque del pasado sábado 8 de febrero.

Además, el analista internacional Raúl Sohr explicó lo qué busca Estados Unidos con el operativo militar en Medio Oriente. Por otra parte, también conversamos con Arie Kacowicz, académico de la Universidad Hebrea de Jerusalén y Luciano Zaccara, analista político de Medio Oriente y el Golfo.