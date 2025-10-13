Conflicto comercial: Aumentan tensiones entre Estados Unidos y China

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el aumento de las tensiones entre Estados Unidos y China, así como los 140 años de existencia que celebró BHP.

En esta edición, también dialogamos con Christian González, presidente de Auscham, sobre el Imarc, la feria minera más grande de Australia. “Congrega más de 100 y tantas empresas a nivel mundial”, sostuvo.

