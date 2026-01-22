Conaf confirma más de 35 mil hectáreas quemadas en Ñuble y Biobío | CNN Tiempo

Los incendios forestales levantaron la incógnita sobre las cuatro mil hectáreas con residuos acumulados en el Gran Concepción.

Los devastadores incendios forestales en las regiones del Ñuble y Biobío han dejado más de 35 mil hectáreas según Conaf.

Ante los incendios forestales, surgió la duda de qué ocurrió con las cuatro mil hectáreas con residuos acumulados, el Presidente de Corporación Chilena de la Madera (Corma) Biobío y Ñuble, Alejandro Casagrande, se refirió al tema.

“El 2025 hubieron varias reuniones, que terminó con una carta al delegado del Biobío con una advertencia de los residuos, pero eso lo estuvimos trabajando varios meses con anterioridad” dijo Casagrande.

“Al delegado le pareció pertinente la justificación para eliminar los desechos, con fuego técnico” añadió.

A esto, agregó que para la quema de los residuos, recibieron la autorización de la Conaf y Bomberos.