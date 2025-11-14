¿Cómo llegan los candidatos presidenciales a las elecciones? l CNN Prime
Por CNN Chile
14.11.2025 / 22:06
Conduce: Felipe Hernández
En una nueva edición de CNN Prime, Felipe Hernández revisó las noticias más importantes de la jornada:
- La Corte Suprema decidió abrir un sumario administrativo en contra del juez Diego Simpertigue, debido a su viaje con uno de los abogados del consorcio Belaz Movitec, que mantenía un juicio con Codelco. Las diligencias quedaron a cargo de un fiscal judicial, quien deberá tomar declaración al magistrado con el objetivo de determinar alguna eventual falta a la probidad.
- En materia política y en la carrera presidencial, tanto Evelyn Matthei como Johannes Kaiser descartaron que el día domingo haya una foto de unidad de todos los candidatos de la oposición apoyando a quien pase a segunda vuelta. “Al 95% de los chilenos les importa un pito”, afirmó la abanderada de Chile Vamos, mientras que en el oficialismo calificaron esta elección como la más importante de los últimos setenta años.
- En materia policial, dos personas más fueron detenidas por el secuestro y homicidio de Krishna Aguilera, tras el allanamiento de inmuebles en la comuna de San Bernardo. La fiscalía sostuvo que se trata de una investigación particularmente compleja, debido al pacto de silencio que habría entre los imputados.
