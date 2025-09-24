¿Cómo influirá el fenómeno de La Niña en Chile durante la primavera-verano? Experto explica los efectos

Roberto Rondanelli, investigador del CR2 de la Universidad de Chile, explicó en CNN Tiempo los efectos del fenómeno de La Niña en la zona centro-sur del país.

Actualmente, señaló, nos encontramos en una fase neutra, pero la llegada de La Niña se acerca rápidamente.

Consultado sobre si este fenómeno hará que el verano no sea tan caluroso en la zona central, Rondanelli precisó: “Se espera que las temperaturas disminuyan ligeramente. Sin embargo, las olas de calor todavía podrían ocurrir, ya que el efecto de La Niña se traduce en un enfriamiento de aproximadamente un grado sobre la superficie terrestre y unos 2.000 metros hacia arriba en la atmósfera. Esto significa que las olas de calor podrían ser algo más débiles, pero no necesariamente desaparecerán”.

