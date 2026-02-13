¿Cómo estará el tiempo este fin de semana? | CNN Tiempo

En conversación con CNN Tiempo, Viviana Urbina, meteoróloga de Nimbus Meteorología, señaló que se esperan precipitaciones en el norte y sur y el calor volverá en el resto del país.

El tiempo no da tregua a lo largo del país y se esperan lluvias en distintas regiones del norte y sur. Asimismo, aunque el calor se moderará el fin de semana, las temperaturas subirán considerablemente para la tercera semana de febrero.

Viviana Urbina, meteoróloga de Nimbus Meteorología, detalló: “Vamos a tener nuevamente precipitaciones bastante intensas en el norte, que han estado constantes durante esta semana. Precipitaciones que vienen acompañadas de tormentas eléctricas”.

Respecto a la zona centro del país, explicó que para este sábado habrá una leve baja de temperaturas y luego se recuperarán nuevamente.

“Vamos a tener episodios bastante de calor extremo que lo denominamos durante el día el día domingo y esta tendencia tiende a mantenerse durante las próximas semanas porque las altas presiones tienden a estar más reforzadas y eso genera bastante estabilidad, lo que hace que se mantenga la masa aérea cálida presente”, dijo.

En cuanto a la posibilidad de incendios foréstales, la meteoróloga, explicó el llamado factor 30-30-30: “Se utiliza mucho para ver cuándo la condición está más propensa para que se propague el fuego y se extiendan los incendios forestales“.

“Pero este no es el único factor, podemos tener incendios forestales con 25 grados y vientos más intensos y los efectos también pueden ser catastróficos y, el combustible, el pasto, la maleza que se encuentre en sectores boscosos, también es un factor bastante importante, por lo mismo hay que tratar de no hacer fuego”, enfatizó.