¿Cómo estará el tiempo para el primer fin de semana del año? Revisa el pronóstico completo

Cielo despejado y máximas por sobre los 30°C en la región Metropolitana. Revisa en CNN Tiempo el desglose por ciudad.

Las costas del norte del país tendrán temperaturas que oscilarán entre los 21°C y 23°C.

Las máximas superarán los 30°C en la zona central de país. En Talca se podrían registrar 32°C.

Avanzando hacia el sur, Temuco y Valdivia tendrán cielo despejados y máximas de 30°C.