Programas completos CNN tiempo

¿Cómo estará el tiempo este fin de semana? Pronóstico del tiempo en Chile para este 21 de febrero | CNN Tiempo

Por CNN Chile

20.02.2026 / 16:32

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

Esta semana las temperaturas en la Región Metropolitana han sido considerablemente altas y para mañana, sábado 21 de febrero, subirán levemente, puesto que la máxima será de 32°C en el centro de la capital, mientras que las mínimas serán de entre 10°C y 16°C. Para el sábado la temperatura subirá levemente y será de 33°C.

En la zona norte del país se mantienen cielos parciales nublados. Las temperaturas máximas alcanzarán los 27°C en Arica, Iquique con 29°C, Antofagasta alcanzará los 25°C y Copiapó los 29°C. Por su parte, La Serena tendrá entre 12°C y 21°C.

En la zona centro las máximas llegarán a los 33°C en Los Andes, 31°C en Rancagua. Por su parte, Valparaíso alcanzará los 21°C. Talca llegará a los 33°C Chillán subirá a los 34°C, mientras que Concepción rondará entre los 13°C y 22°C.

Temuco registrará una máxima de 30°C, Valdivia también 30°C, con cielos despejados, Puerto Montt tendrá una máxima de 21°C, con cielos despejados. Mientras que Punta Arenas oscilará entre los 12°C y 16°C, con posibles lluvias.

