Continúan las altas temperaturas: ¿Cómo cuidar a tus mascotas del calor este verano?

La tercera semana de enero sigue con altas temperaturas en el país, para este miércoles se pronostica una pequeña baja, alcanzando los 30°C en la capital

Las mascotas, al igual que las personas, requieren de más cuidado y atención por el calor. Los veterinarios recomiendan no ponerlos al sol por largos periodos, no dejarlos encerrados solos en un auto sin ventilación y evitar que caminen directamente en pisos calientes, como el pavimento o la arena.

Asimismo, los expertos recomiendan sacarlos a pasear al inicio y final del día, mantener constantemente sus platos con agua, incluso con un poco de hielo y humedecer las almohadillas de sus patas, pecho y vientre para regular la temperatura corporal y prevenir resequedad.

Por último, señalan que se debe prestar atención a las mascotas por si muestran malestares. Llevarlos al veterinario de manera regular es una forma de mantener en buen estado de salud, sobre todo, gatos y perros de avanzada edad.

Al igual sucede con los humanos, los animales de avanzada edad tienen una mayor tendencia a presentar problemas por falta de hidratación, así es que el agua debe ser una constante en verano.

¿Cómo estará el clima el miércoles 14 de enero?

En el norte del país las nubes volverán a Iquique, que tendrá una máxima de 25°C. En el caso de Antofagasta, la temperatura oscilará entre los 18°C y 23°C. Senapred emitió una alerta por eventual tormenta eléctrica y precipitación moderada, toda la zona altiplánica del norte grande durante esta semana.

En la zona centro norte y centro sur del país, Valparaíso tendrá una máxima de 20°C, Rancagua 30°C y Talca alcanzaría los 31°C.

Mientras que en el sur del país, las precipitaciones irían desde Valdivia hasta Puerto Williams.