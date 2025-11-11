Comienzan a subir las temperaturas ¿cuál será la máxima en Santiago? | CNN Tiempo

Programas completos CNN tiempo

Por CNN Chile

11.11.2025 / 15:38

Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.

En la macro zona norte de nuestro país se esperan nubes matinales que pasarán a cielo parcial con una máxima en las temperaturas que alcanzarán los 21 °C para Arica, Iquique y La Serena.

En la capital se esperan máximas que lleguen a los 29 °C para el centro de Santiago.

Avanzando hacia el centro del territorio nacional, debido a un alza en las presiones, comienzan a subir considerablemente las temperaturas alcanzando los 29 °C en Los Andes, 27 °C en Rancagua y 28 °C en Talca.

En el sur, habrá una mayor presencia de nubes con temperaturas que no superarán los 20 °C. Temuco y Valdivia estarán bordeando los 17 °C y 18 °C respectivamente.

