Comienzan a subir las temperaturas ¿cuál será la máxima en Santiago? | CNN Tiempo

Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán
"Me voy a permitir una libertad", dijo Kaiser, sacándose de su chaqueta una rosa y entregándosela a Matthei que, sorprendida, le agradeció en Alemán.
Revisa el desglose completo y el pronóstico para tu ciudad a través de CNN Tiempo.
En la macro zona norte de nuestro país se esperan nubes matinales que pasarán a cielo parcial con una máxima en las temperaturas que alcanzarán los 21 °C para Arica, Iquique y La Serena.
En la capital se esperan máximas que lleguen a los 29 °C para el centro de Santiago.
Avanzando hacia el centro del territorio nacional, debido a un alza en las presiones, comienzan a subir considerablemente las temperaturas alcanzando los 29 °C en Los Andes, 27 °C en Rancagua y 28 °C en Talca.
En el sur, habrá una mayor presencia de nubes con temperaturas que no superarán los 20 °C. Temuco y Valdivia estarán bordeando los 17 °C y 18 °C respectivamente.
