Programas completos cnn prime

Comenzó el desalojo de la toma de San Antonio | CNN Prime

Por CNN Chile

13.01.2026 / 11:47

Conduce: Mónica Rincón.

En la nueva edición de CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las noticias más importantes de la jornada:

  • Boric y Kast se reencuentran tras tensiones en Icare.
  • Kaiser confirma que no integrará el gabinete de Kast.
  • Incidentes en el desalojo de la toma de San Antonio.
  • Trump recibirá a Machado en la Casa Blanca.

DESTACAMOS

Mundo De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

De la orden a la extracción: así fue la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Fue la culminación dramática de una campaña de varios meses cuyo objetivo final ha sido claro para quienes participaron en su planeación: derrocar a Maduro del poder. Trump, quien en ciertos momentos expresó dudas sobre el potencial de consecuencias no deseadas y la posibilidad de que EE.UU. se viera envuelto en una guerra prolongada, dejó de lado cualquier reserva y dio luz verde a la operación en los días previos a Navidad.

LO ÚLTIMO

País Con Maturana preso y con Crespo y Zamora absueltos: En qué quedaron los casos de carabineros acusados apremios a civiles
Panoramas gratuitos de verano en Ñuñoa: Festival Late 2026 del 24 de enero al 1 de febrero
Protestas en Irán: Reportan la muerte de al menos 1.850 manifestantes
Detienen a 7 gendarmes por cohecho en cárcel de Puerto Montt
Decretan alerta por tormentas eléctricas en el norte del país: ¿En qué regiones ocurrirá el fenómeno?
Fiscal Xavier Armendáriz por absolución de Claudio Crespo en caso Gatica: “Esta causa no está terminada”