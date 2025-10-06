Colegio de Profesores condena ataque con molotov a docente en Instituto Nacional

Por CNN Chile 06.10.2025 / 16:27

Conduce: Felipe Hernández

En un nuevo CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales informaciones de la jornada:

El Colegio de Profesores condenó el ataque con una molotov a docente e inspector del Instituto Nacional.

Alexis Sánchez brilló tras anotar en goleada 4-1 del Sevilla sobre el Barcelona.

