Colegio de Profesores condena ataque con molotov a docente en Instituto Nacional

Estudio alerta alza del cáncer en menores de 50 años: ¿A qué factores podría deberse?
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.
Conduce: Felipe Hernández
En un nuevo CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las principales informaciones de la jornada:
El Colegio de Profesores condenó el ataque con una molotov a docente e inspector del Instituto Nacional.
Alexis Sánchez brilló tras anotar en goleada 4-1 del Sevilla sobre el Barcelona.
Revisa el noticiero
En Entrevistas CNN, Fernán Gómez, académico del Centro de Oncología de Precisión de la Universidad Mayor, conversó sobre esta preocupante alza.