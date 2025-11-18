Programas completos Agenda Económica

Codelco y Ministerio de Ciencias trabajan en la producción de cobre de alta pureza: ¿De qué trata la iniciativa?

Por CNN Chile

18.11.2025 / 09:00

Conduce: Sebastián Aguirre.

En una nueva edición de Agenda Económica hablamos sobre el trabajo conjunto de la División Ventanas de Codelco y el Ministerio de Ciencias, que están impulsando la producción de cobre de alta pureza para proyectos científicos.

En concreto, se busca que la exportación de cobre, el principal producto que enviamos al mundo, vaya adquiriendo cada vez más valor agregado.

Para conocer más detalles sobre la iniciativa, conversamos con Isabel Venegas, directora de Nuevos Negocios de Codelco División Ventanas.

“La sofisticación en el cobre hace que tenga un valor mayor al tradicional, que puede llegar a ser dos a tres veces más que el cobre tradicional y, además, es un campo, un mercado de nicho que cada vez está creciendo más y más”, detalló.

