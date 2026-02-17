Programas completos Agenda Económica

Codelco: Gobierno defiende permanencia de Máximo Pacheco

Por CNN Chile

17.02.2026 / 09:06

Conduce: Pilar Gutiérrez.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el respaldo dado a Máximo Pacheco como presidente del directorio de Codelco luego de la auditoría interna que reveló inconsistencias en la entrega de información tras el accidente ocurrido en 2023 en la División El Teniente.

También, en esta edición, dialogamos con Antonio Moncado, economista senior de BCI Estudios, sobre el nuevo año de incumplimiento en meta fiscal, las razones detrás de ello y lo que implica para el país.

