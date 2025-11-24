Cochilco eleva proyección del cobre para 2026: ¿A qué se debe?

Elecciones Presidenciales 2025: Revisa los resultados en el extranjero país por país
Millones de chilenos habilitados para sufragar en el exterior están participando de esta instancia clave para definir al próximo jefe de Estado.
Conduce: Sebastián Aguirre.
En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el avance del Proyecto de Presupuesto 2026 en el Senado y la ofensiva de Tianqi contra la forma en que se gestó el acuerdo Codelco-SQM por el litio del salar de Atacama.
También dialogamos con Patricia Gamboa, directora de estudios y políticas públicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), sobre las proyecciones del cobre para el 2026, las que son históricas, cifrándolo la institución en US$ 4,55.
