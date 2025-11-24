Programas completos Agenda Económica

Cochilco eleva proyección del cobre para 2026: ¿A qué se debe?

Por CNN Chile

24.11.2025 / 08:32

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el avance del Proyecto de Presupuesto 2026 en el Senado y la ofensiva de Tianqi contra la forma en que se gestó el acuerdo Codelco-SQM por el litio del salar de Atacama.

También dialogamos con Patricia Gamboa, directora de estudios y políticas públicas de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), sobre las proyecciones del cobre para el 2026, las que son históricas, cifrándolo la institución en US$ 4,55.

