Programas completos Agenda Económica

Cobre y oro en precios récord: Factores detrás del alza, según expertos

Por CNN Chile

10.10.2025 / 20:42

Conduce: Nicolás Paut.

En esta nueva edición de Agenda Económica de CNN Chile, junto a Nicolás Paut, analizamos el comportamiento del cobre y del oro, que alcanzan precios récord. Entre los factores se incluyen los accidentes ocurridos en las mineras durante 2025, sumados al aumento de la demanda y la presión sobre los precios.

