CNN Tiempo: Bajan las temperaturas y se pronostican lluvias durante la semana

En conversación con CNN Tiempo, la meteoróloga de Meteored, Laura Batista, adelantó el pronóstico para los próximos días.

Laura Batista explicó que la alta de Bolivia y otros sistemas frontales, como una dorsal en altura, hacen que para esta semana se pronostiquen tormentas eléctricas y lluvias, tanto en el norte como en el sur.

La meteoróloga señaló que las fuertes precipitaciones en la zona altiplánica en el norte se deben a la alta de Bolivia y advirtió que las lluvias se extenderán hasta Arica y Antofagasta en La Pampa.

“Hay probabilidad de aluviones en muchas ocasiones por causa de las lluvias en cortos plazos de tiempo; de hecho, hay que tener precaución porque no solamente va a estar concentrado en el altiplano, cordillera, precordillera, sino también entre Arica, Antofagasta, hacia La Pampa”, comentó.

Respecto al sur, Batista confirmó que se esperan lluvias para el viernes; aclaró que en algunas regiones como Ñuble, las precipitaciones serán débiles.

“Va a dejar pocos milímetros incluso desde La Araucanía al Bío Bío; menos de 10 milímetros pudiera alcanzar en localidades del interior, por ejemplo Temuco, pero ya Los Ángeles estaría recibiendo al menos 5 milímetros, así que no va a ser mucho en estas localidades”, explicó.

También, descartó que pudieran haber precipitaciones en la Región Metropolitana, pero indicó que las temperaturas empezarán a bajar desde el viernes.