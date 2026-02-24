Programas completos CNN tiempo

CNN Tiempo: Bajan las temperaturas y se pronostican lluvias durante la semana

Por CNN Chile

24.02.2026 / 14:03

En conversación con CNN Tiempo, la meteoróloga de Meteored, Laura Batista, adelantó el pronóstico para los próximos días.

Laura Batista explicó que la alta de Bolivia y otros sistemas frontales, como una dorsal en altura, hacen que para esta semana se pronostiquen tormentas eléctricas y lluvias, tanto en el norte como en el sur.

La meteoróloga señaló que las fuertes precipitaciones en la zona altiplánica en el norte se deben a la alta de Bolivia y advirtió que las lluvias se extenderán hasta Arica y Antofagasta en La Pampa.

“Hay probabilidad de aluviones en muchas ocasiones por causa de las lluvias en cortos plazos de tiempo; de hecho, hay que tener precaución porque no solamente va a estar concentrado en el altiplano, cordillera, precordillera, sino también entre Arica, Antofagasta, hacia La Pampa”, comentó.

Respecto al sur, Batista confirmó que se esperan lluvias para el viernes; aclaró que en algunas regiones como Ñuble, las precipitaciones serán débiles.

“Va a dejar pocos milímetros incluso desde La Araucanía al Bío Bío; menos de 10 milímetros pudiera alcanzar en localidades del interior, por ejemplo Temuco, pero ya Los Ángeles estaría recibiendo al menos 5 milímetros, así que no va a ser mucho en estas localidades”, explicó.

También, descartó que pudieran haber precipitaciones en la Región Metropolitana, pero indicó que las temperaturas empezarán a bajar desde el viernes.

