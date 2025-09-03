China exhibe su poderío militar con la presencia de Vladimir Putin y Kim Jong Un
Por CNN Chile
03.09.2025 / 22:26
Conduce: Isel Guerra y José Miguel Mardones.
En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:
China exhibió su poderío militar en el marco del Día de la Victoria, con la presencia de Vladimir Putin, Kim Jong Un y Xi Jinping.
Además, Donald Trump justificó a lancha proveniente de Venezuela, mientras Caracas acusa uso de inteligencia artificial en el video publicado por Estados Unidos.
Revisa el programa completo en el video