China exhibe su poderío militar con la presencia de Vladimir Putin y Kim Jong Un

Conduce: Isel Guerra y José Miguel Mardones.

En una nueva edición de Conexión Global revisamos las noticias internacionales que marcaron esta jornada:

China exhibió su poderío militar en el marco del Día de la Victoria, con la presencia de Vladimir Putin, Kim Jong Un y Xi Jinping.

Además, Donald Trump justificó a lancha proveniente de Venezuela, mientras Caracas acusa uso de inteligencia artificial en el video publicado por Estados Unidos.

Revisa el programa completo en el video