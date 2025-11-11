China aprobó acuerdo entre Codelco y SQM: ¿Qué implica?

Conduce: Natalia Muñoz.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el acuerdo de asociación entre Codelco y SQM para la explotación conjunta del litio, la que superó su última barrera internacional tras recibir la aprobación del regulador antimonopolio de la República Popular China.

Sobre ello dialogamos con Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile. “Yo creo que no fue del todo bueno este acuerdo y estas restricciones con China (…). Parece que no somos buenos para negociar con China“, sostuvo.

