Programas completos Agenda Económica

China aprobó acuerdo entre Codelco y SQM: ¿Qué implica?

Por CNN Chile

11.11.2025 / 09:08

Conduce: Natalia Muñoz.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre el acuerdo de asociación entre Codelco y SQM para la explotación conjunta del litio, la que superó su última barrera internacional tras recibir la aprobación del regulador antimonopolio de la República Popular China.

Sobre ello dialogamos con Manuel Viera, presidente de la Cámara Minera de Chile. “Yo creo que no fue del todo bueno este acuerdo y estas restricciones con China (…). Parece que no somos buenos para negociar con China“, sostuvo.

Mira el programa completo

DESTACAMOS

País Kaiser sorprende a Matthei con una rosa por su cumpleaños: Candidata le agradeció en alemán

LO ÚLTIMO

País Kast está utilizando chaleco antibalas en traslados a actividades y Jara responde: "Al parecer desconfía del pueblo chileno"
Senado aprobó la acusación constitucional contra juez Antonio Ulloa: quedará destituido de su cargo en el Poder Judicial
Gonzalo Winter: “Si la ley y las instituciones en Chile funcionaran, la Asociación de AFP estaría disuelta”
Provoste acusa “corrupción familiar” y “silencio cómplice” de Manouchehri y Cicardini por caso de la Municipalidad de Copiapó
La verdad tras la escena de sangre de cerdo en “Carrie”, el clásico de Stephen King: “Fue terrible” de filmar
ONU Mujeres advierte que violaciones a mujeres se usan "de manera deliberada y sistemática" como arma de guerra en Sudán