Programas completos Agenda Económica

Chile se suma a estándar internacional EITI para fortalecer la transparencia en la minería: ¿Qué significa?

Por CNN Chile

29.09.2025 / 08:51

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos sobre la unión de Chile al estándar EITI para fortalecer la transparencia en la minería.

La Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI) es un estándar internacional que promueve la rendición de cuentas en la gestión de los recursos naturales.

Además, en esta edición, dialogamos con Cristian Romero, director jurídico y coordinador de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEp) sobre los plazos de tramitación de los proyectos mineros en Chile.

Mira el programa completo

