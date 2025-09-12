Programas completos Agenda Económica

Chile Day en Madrid: ¿Cuáles son las expectativas?

Por CNN Chile

12.09.2025 / 09:22

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con Fernando Larraín, vicepresidente ejecutivo de Comunicaciones, Marketing y Estudios de Banco Santander, sobre el Chile Day que se realiza en Madrid, España.

“Por la cantidad de gente que hay, hay mucha expectativa. Este es el Chile Day más numeroso que se ha hecho en la historia del Chile Day. (…) Hay muchos chilenos, obviamente, pero también han venido muchas empresas españolas a participar con grandes expectativas”, sostuvo.

