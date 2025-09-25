Caso de colusión en la centolla: Subsecretario de Pesca explica los alcances

Conduce: Sebastián Aguirre.

Esta semana, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) denunció ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a siete empresas procesadoras de centolla de la región de Magallanes y a ocho de sus ejecutivos por presunta colusión.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con subsecretario de Pesca, Julio Salas, quien sostuvo que los antecedentes presentados por la FNE “se observan bastante contundentes”. “Esperamos que el proceso que va a realizar el TDLC arroje claridad y, si existen responsables, que estos sean sancionados”.

“Los afectados aquí no son los que normalmente conocemos en la colusión, no son los consumidores finales, sino que los que están antes en la cadena productiva, que son los que abastecen, los pescadores artesanales (…). Podríamos especular que cerca de 2 mil familias podrían estar asociadas a esta actividad. ”, agregó.

