Programas completos cnn prime

Cámara de Diputados despacha sin multa el voto obligatorio | CNN Prime

Por CNN Chile

03.09.2025 / 17:16

Conduce: Mónica Rincón.

En un nuevo CNN Prime, junto a Mónica Rincón, revisamos las principales informaciones de la jornada:

Autoridades entregan las medidas de seguridad en el marco de la próxima celebración de las fiestas patrias .

Comenzó el pago del Pensión Garantizada Universal, PGU, en el contexto de la reforma previsional.

En La Entrevista Prime conversamos con  Juan Luis Ossa, jefe programático de Evelyn Matthei.

Revisa el noticiero completo en el video.

DESTACAMOS

País Dirección La Moneda: Las explicaciones de Lautaro Carmona a los presidentes del oficialismo en una secreta reunión en casa de Paulina Vodanovic

