Cámara de Diputados aprueba AC contra Diego Pardow por cuentas de luz: ¿Qué sigue para el exministro de Energía?

Conduce: Mónica Rincón.

En una nueva edición para CNN Prime, repasamos y analizamos las noticias más importantes de la jornada.

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la acusación constitucional contra el exministro de Energía Diego Pardow. La acción había sido presentada por sus eventuales responsabilidades en los errores de los cobros de las cuentas de luz. La acusación fue respaldada por 80 votos a favor, 39 en contra y 16 abstenciones.

La candidata presidencial Jeannette Jara acusó a José Antonio Kast de evadir los debates televisivos durante la segunda vuelta, afirmando que “no quiere ir porque la otra vez perdió en la segunda vuelta en los debates”. En entrevista con ADN Hoy, la abanderada oficialista reveló que ambos estaban citados a un matinal esta jornada, pero el candidato republicano canceló su participación, lo que obligó a suspender el encuentro.

Carabineros realizó un operativo para rescatar a cuatro montañistas que se encontraban refugiados en el campamento Dickson de Torres del Paine. La institución policial informó: “Nuestra Sección Aérea de Magallanes realiza la evacuación y rescate de diferentes montañistas que se encontraban pidiendo ayuda en el sector Dickson de Torres del Paine. En estos momentos están siendo trasladados hasta un centro asistencial de Puerto Natales”.