Cámara de Comercio de Santiago y polémica por feriados: “Estamos dentro del 5% de los países que más tienen”

Conduce: Sebastián Aguirre.

En un nuevo capítulo de Agenda Económica, conversamos con María Teresa Vial, presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), sobre los feriados y el debate que los rodea, con bandos a favor de agregar más y otros de reducirlos.

“Hemos hecho algunos estudios, otras universidades también han hecho, y estamos dentro del 5% de los países que más feriados tienen. Solo somos superados por Sri Lanka, por Irán, por Corea del Norte”, partió señalando.

En esta línea, afirmó que en la CCS lo que están empujando es el “fin a las restricciones en el comercio en los feriados, y especialmente en estos tres días que tenemos habitualmente por elecciones, porque esas son una rareza”.

“Sinceramente, los feriados también son una oportunidad para el comercio y para el turismo, pero necesitamos ser muy serios como país, ver cuántos feriados nos podemos permitir, y al mismo tiempo también permitir una planificación”, agregó.

Enfatizó que ellos hace mucho tiempo señalan “que todas estas ideas de incorporar nuevos feriados o hacer excepciones legislativas debieran tener vigencia un año después de haberse discutido, para no tener la presión y la tentación de hacerlo justo sobre las fechas”.

