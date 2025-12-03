Calor extremo, tormentas eléctricas y bajas segregadas: ¿Qué se espera para el comienzo de diciembre?

Comenzó el verano meteorológico, y con ello, la primera semana de diciembre traerá varios eventos climáticos que se manifestarán a lo largo del país.

Los últimos días, el norte y centro sur del país han sido testigos del aumento en las temperatura a medida que pasan los días.

Esta primera semana de diciembre se verá marcada por la presencia de inestabilidad atmosférica, calor extremo, baja segregada y sistemas frontales. Es por esto que Pamela Henríquez, meteoróloga jefe de Meteored, en conversación con CNN Tiempo, explicó los detalles sobre estos eventos climáticos.

Comenzando por el norte del país, Henríquez mencionó que, producto del aumento de humedad que viaja desde el Amazonas, se producirá una inestabilidad en el ambiente: “la humedad, el aire y el calor que se genera asciende y genera más nubes. Por lo tanto, como lo característico de esta semana en la zona norte, y a diferencia de días normales, es que podrían tener tormentas eléctricas y algunos chubascos aislados en la cordillera”.

Tormenta que duraría hasta el viernes, según pronostican, para los sectores altos del norte grande y zona interior, principalmente entre Arica e incluso llegando a Atacama que, con el paso de los días, se irá moviendo hacia la zona centro del país. Aún así, se mantendrán las altas temperaturas bordeando los 22 y 23 °C durante la semana.

Avanzando hacia la zona centro del territorio nacional, seguirán las temperaturas extremas al interior de la región de Valparaíso, la región Metropolitana, O’Higgins y el Maule. Esto se debe a la vaguada costera, la cuál aporta nubosidad y además viene con una dorsal cálida, llegando a alcanzar los 37 y 38 °C grados para algunas ciudades, entre la cordillera de la costa y los valles del centro del país.

Por otro lado, para el final de la semana se esperan precipitaciones producto de una baja segregada, es decir, un sistema de baja presión que genera una separación de la circulación atmosférica principal.

“A partir del viernes comienza a ingresar esta baja segregada, produciendo inestabilidad en, principalmente, en sectores cordilleranos. Posteriormente, el sábado y domingo podría gestar inestabilidad incluso hasta el Maule”, detalló Hernríquez.

“Venimos con unos días muy cálidos, por lo tanto si tenemos una superficie de mucho calor, se junta con algo muy frío en altura. Este contraste térmico podría provocar que la inestabilidad sea muy intensa, aún mayor, y por lo tanto podríamos tener ahí algo bastante interesante, con algunos chubascos fuertes en la cordillera, también con tormentas eléctricas, granizos. Así que hay que estar atento a ver con qué intensidad va a ingresar esta baja segregada”, confirmó la meteoróloga.