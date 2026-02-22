Cable submarino China– Chile: Reacciones tras la sanción de EE.UU. contra funcionarios del Gobierno l CNN Prime
Por CNN Chile
22.02.2026 / 12:43
Conduce: Felipe Hernández.
En una nueva edición de CNN Prime, junto a Felipe Hernández, revisamos las noticias más importantes de la jornada:
- Siguen las reacciones tras la decisión de Estados Unidos de cancelar las visas a tres funcionarios chilenos, entre ellos el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz.
- A seis aumentó el número de víctimas fatales tras la explosión registrada en la comuna de Renca el jueves 19 de febrero.
- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó en un día del 10% al 15% los aranceles globales. La medida se da luego de la resolución de la Corte Suprema de EE.UU. contra los gravámenes.